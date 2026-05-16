Джеймс Франко вернулся в Голливуд спустя восемь лет: он снимется в приквеле «Рэмбо»

Издание Variety сообщило, что в актёрском составе фильма «Джон Рэмбо» произошло пополнение. Одного из героев сыграет знаменитый артист Джеймс Франко («127 часов»).

Звезда трилогии «Человек-паук» воплотит на экране роль антагониста картины. В издании отметили, что у его персонажа будет мало экранного времени. Тем не менее для Франко это станет первой ролью в большом голливудском фильме спустя восемь лет — он перестал сниматься в 2018 году после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах.

«Джон Рэмбо» выступит приквелом к знаменитой серии боевиков с Сильвестром Сталлоне. Картина расскажет о молодости главного героя франшизы, который отправляется на войну во Вьетнаме. Главную роль исполнит Ноа Сентинео, известный по «Под огнём», «Всем парням, которых я любила» и «Реруту». Режиссёром выступил Ялмари Хеландер, режиссёр «Бессмертного». Ранее стало известно, что роль майора Траутмана сыграет звезда сериала «Очень странные дела» Дэвид Харбор.