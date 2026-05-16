Спецэпизод аниме «Моя геройская академия» выйдет 3 августа

Студия Bones раскрыла дату выхода короткометражного фильма по культовому аниме «Моя геройская академия». Спецэпизод под названием I Am a Hero Too («Я тоже герой») появится на стриминговых сервисах 3 августа.

Предстоящее аниме станет экранизацией короткой одноимённой манги. В ней рассказывается об Эри, которая обладает способностью «Перемотка» — она может отматывать биологическое время всех живых существ. Дата выхода адаптации пока неизвестна.

Ранее по «Моей геройской академии» вышел спецэпизод под названием More («Больше»). Серия выступает эпилогом ко всему сериалу и рассказывает о жизни главного героя Изуку Мидория спустя восемь лет после окончания школы. Само аниме завершилось в декабре 2025 года, когда вышла финальная серия восьмого сезона.

