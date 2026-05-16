Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Российская Team Spirit вышла в гранд-финал PGL Astana 2026 в CS 2

Российская Team Spirit вышла в гранд-финал PGL Astana 2026 в CS 2
Комментарии

Team Spirit прошла в гранд-финал PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2, разгромив MOUZ со счётом 2:0 — 13:3 на Dust2 и 13:2 на Nuke. За всю серию европейская команда выиграла лишь пять раундов.

CS 2. PGL Astana 2026 . 1/2 финала
16 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
MOUZ
Окончен
0 : 2
Team Spirit

Лучшим игроком матча стал Данил donk Крышковец — 36 фрагов при 16 смертях и с рейтингом 1,95. На второй карте капитан Борис magixx Воробьев оформил фраг с Zeus x27 на пистолетном раунде.

В гранд-финале Team Spirit встретится с победителем пары Team Falcons — Magic, которые сыграют в 17:00 мск. MOUZ выступит в матче за третье место.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане. Призовой фонд составляет $ 1,6 млн.

Материалы по теме
«Они могут просто ждать кика». Тренер PARIVISION — о молодых игроках команды в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android