Российская Team Spirit вышла в гранд-финал PGL Astana 2026 в CS 2

Team Spirit прошла в гранд-финал PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2, разгромив MOUZ со счётом 2:0 — 13:3 на Dust2 и 13:2 на Nuke. За всю серию европейская команда выиграла лишь пять раундов.

Лучшим игроком матча стал Данил donk Крышковец — 36 фрагов при 16 смертях и с рейтингом 1,95. На второй карте капитан Борис magixx Воробьев оформил фраг с Zeus x27 на пистолетном раунде.

В гранд-финале Team Spirit встретится с победителем пары Team Falcons — Magic, которые сыграют в 17:00 мск. MOUZ выступит в матче за третье место.

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане. Призовой фонд составляет $ 1,6 млн.