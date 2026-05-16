Первые кадры сериала «Номер 10» от автора «Доктора Кто» и «Шерлока»

Издание Deadline представило первые кадры сериала Number 10 («Номер 10»). Дата выхода политического шоу пока неизвестна.

Фото: Channel 4/Deadline

Проект расскажет о премьер-министре Великобритании, который пытается справиться не только с проблемами власти, но и с личной жизнью. Авторы обещают показать политическую жизнь страны с совершенно новой стороны. При этом все персонажи в шоу не будут связаны с реальными чиновниками.

Главные роли сыграли Рейф Сполл («Чёрное зеркало»), Дженна Коулман («Доктор Кто»), Кэтрин Келли («Йеллоустоун») и другие актёры. Создателем сериала выступил Стивен Моффат — автор популярных шоу «Доктор Кто» и «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем.