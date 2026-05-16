Ольга Куриленко сыграет в криминальном триллере «Полицейский и убийца»

Издание Variety сообщило, что кинокомпания All Rights Entertainment начала разработку фильма The Cop and the Assassin («Полицейский и убийца»). Дата выхода криминального триллера неизвестна.

Сюжет ленты расскажет о бывшей сотруднице спецназа, которая стала наёмным убийцей. Она должна выследить криминального авторитета, ответственного за смерть её семьи.

Главную роль исполнит знаменитая актриса Ольга Куриленко («Семь психопатов»). Вместе с ней в фильме сыграет Нина Бергман («Ледяной страх»). Режиссёром выступит Эрик Валетт — один из авторов сериалов «Пересекая черту» и «Перевозчик». Съёмки проекта стартуют в ноябре.