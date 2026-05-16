«Золотой стандарт среди актрис»: Джулианна Мур — о Мэрил Стрип

Издание Variety взяло интервью у знаменитой актрисы Джулианны Мур («Ганнибал»). Она поделилась мнением насчёт своей голливудской коллеги — Мэрил Стрип («Дьявол носит Prada»).

По словам артистки, Стрип стала первой женщиной, которую она увидела на экране. Мур назвала актрису «золотым стандартом», отметив, что она одновременно гламурная и смелая в каждом своём фильме.

Мэрил Стрип — это золотой стандарт. Она была первой женщиной, которую я увидела, и она казалась одновременно доступной и недоступной. Она была так точна в том, что делала. Такая современная и такая открытая. И в то же время гламурная, чудесная и смелая.

Сейчас в кинотеатрах идёт новый фильм с Мэрил Стрип — «Дьявол носит Prada 2». Актриса вновь воплотила на экране Миранду Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили.