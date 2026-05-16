Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Вложили душу и сердце в сериал»: автор нового «Призрака в доспехах» — о создании аниме

«Вложили душу и сердце в сериал»: автор нового «Призрака в доспехах» — о создании аниме
Комментарии

Режиссёр нового аниме-сериала «Призрак в доспехах» Моко-тян рассказал о создании проекта. Он также высказался по поводу оригинальной манги, лёгшей в основу нового тайтла.

По словам постановщика, «Призрак в доспехах» стал для него творческим ориентиром, ещё когда он прочёл первые выпуски в школе. Он заявил, что создание нового аниме по легендарной истории заставило команду испытать огромное давление. Моко-тян отметил, что, несмотря на трудности, команда вложила душу и сердце в аниме.

С тех пор как я впервые познакомился с оригинальной мангой в старшей школе, «Призрак в доспехах» стал для меня творческим ориентиром. Создание нового аниме в рамках такой легендарной истории принесло огромное давление, но вся наша команда вложила душу и сердце, чтобы сделать его произведением, которым как можно больше людей смогут насладиться. Фанатам оригинальной манги, фанатам предыдущих аниме и новым фанатам будущего проекта я искренне желаю, чтобы это произведение отозвалось в каждом из вас своей уникальностью.

Новое аниме «Призрак в доспехах» стартует 7 июля. Проект станет более точной экранизацией оригинальной манги от Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.

О другом популярном аниме:
Кишки, пельмени и магия: как вернулось аниме «Дорохедоро»
Кишки, пельмени и магия: как вернулось аниме «Дорохедоро»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android