Сериал Городок (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Городок» от создателей «Очень странных дел»
Комментарии

21 мая состоится премьера сериала «Городок». Сюжет мистического шоу расскажет о пенсионерах, которые сталкиваются с монстрами — существа хотят украсть у людей последние годы жизни. Пожилым героям приходится объединиться, чтобы противостоять угрозе. Продюсерами проекта выступили братья Даффер, известные как создатели «Очень странных дел». Главные роли исполнили Билл Пуллман («День независимости») и Альфред Молина («Человек-паук 2»).

В первый сезон войдёт восемь серий — они выйдут одновременно на стриминговом сервисе Netflix. Получит ли шоу продолжение, пока неизвестно.

Расписание выхода сериала «Городок»

ЭпизодДата выхода
1-я серия21 мая
2-я серия21 мая
3-я серия21 мая
4-я серия21 мая
5-я серия21 мая
6-я серия21 мая
7-я серия21 мая
8-я серия21 мая
Зендея вытягивает, а Сидни Суини затягивает. Как стартовал третий сезон «Эйфории»
