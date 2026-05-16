Звезда «Голодных игр» сыграет в фильме по военному роману «Прощай, оружие!» Хемингуэя

Издание Deadline сообщило, что кинокомпания Embankment Films запустила в работу экранизацию культового романа «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя. Дата выхода картины пока неизвестна.

Оригинальный роман был опубликован в 1929 году. Произведение рассказывает о добровольце в армии Фредрике Генри, который отправился на фронт в Первую мировую войну. Он влюбляется в английскую медсестру Кэтрин Баркли и надеется в чувствах к девушке найти своё спасение.

Главную роль в предстоящей экранизации исполнит звезда фильма «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» Том Блайт. Режиссёром выступит Майкл Уинтерботтом — постановщик ленты «Дорога на Гуантанамо».