«Шаблонный и скучный боевик»: критики низко оценили фильм «Грязные деньги» Гая Ричи

15 мая состоялась мировая премьера фильма «Грязные деньги» — новой ленты популярного режиссёра Гая Ричи («Джентльмены») с Генри Кавиллом («Ведьмак») в главной роли. Многие критики уже посмотрели картину и низко оценили её: на агрегаторе Rotten Tomatoes она получила 48% свежести.

Некоторые обозреватели хвалят актёрский состав, ради которого и можно посмотреть фильм. В остальном ругают практически каждый аспект картины: слабый экшен, неинтересный сюжет и отсутствие интриги. Многие критики заявляют, что в ленте не видно стиля Гая Ричи и проект стал одной из худших его работ.

Что пишут критики про фильм «Грязные деньги»:

Всем, кто наслаждается ежегодными приключениями Гая Ричи, можно смело отдаться этому фильму, будь то в кинотеатре сейчас или в ленивое воскресенье, когда-нибудь в будущем, сидя на диване.

«Грязные деньги» — это незамысловатый боевик о ловких адвокатах, бандитах и ​​коррумпированных миллиардерах, борющихся за долги. Игра актёров либо самодовольная, либо скованная. Так называемая «босс-леди» в итоге оказывается беззащитной девушкой, попавшей в беду.

Ричи, конечно, сохраняет определённый визуальный шарм, но его персонажи кажутся безжизненными с самого начала.

Фильм «Грязные деньги» полон бесконечных закадровых комментариев и пояснений. Картина отличается совершенно безликими и лишёнными индивидуальности персонажами, а также скучными экшен-сценами, что делает её худшим фильмом в карьере режиссера Гая Ричи.

Скучный, шаблонный и нелепый криминальный триллер, в котором мало острых ощущений, саспенса и интриги. Это разочаровывающая неудача, несмотря на великолепный актёрский состав.

«Грязные деньги» повествуют о группе профессиональных бойцов, которые разбираются с грабежами и возвращают владельцам огромные деньги. Изначально лента должна была выйти в кинотеатрах в апреле 2025 года, однако релиз перенесли на более поздний срок. Фильм официально выйдет в России 21 мая.