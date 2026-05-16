Team Falcons вышла в финал PGL Astana 2026, обыграв Magic

Team Falcons прошла в гранд-финал PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2, победив Magic со счётом 2:0 — 13:7 на Ancient и 13:5 на Dust2. Команда гарантировала себе минимум второе место на турнире.

Лучшим игроком серии стал Илья m0NESY Осипов — 44 фрага при 20 смертях.

Предстоящий финал станет первым для Falcons с января 2025 года — тогда команда уступила PARIVISION 0:3 на BLAST Bounty Winter. Это также дебютный финал для Финна karrigan Андерсена в составе Falcons.

В решающем матче Falcons встретится со Spirit. Команды провели между собой девять встреч на чемпионатах — счёт 5:4 в пользу Spirit. Финал запланирован на 15:00 по Москве 17 мая. Перед ним Magic и MOUZ сыграют матч за третье место (начало в 11:00 мск).

PGL Astana 2026 проходит с 9 по 17 мая в Астане. Призовой фонд составляет $ 800 тыс.