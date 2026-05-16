«Опять заразили»: Zorte заболел перед полуфиналом IEM Atlanta 2026 по CS 2
Игрок BetBoom Team по Counter-Strike 2 Александр zorte Загодыренко пожаловался на самочувствие перед полуфинальным матчем Intel Extreme Masters Atlanta 2026.
Права на трансляцию полуфинала IEM Atlanta 2026 в России принадлежат Okko.
Снайпер признался, что у него болит горло.
Ну что, славики, сегодня будем играть в полуфинале на арене. Это прикольно. Меня опять заразили, и иммунитет не справился. Чикабельно по идее. Горло «бобо».
В 22:30 по мск российская BetBoom Team сыграет за выход в финал против Natus Vincere. В другом полуфинале встретятся GamerLegion и Legacy. Решающий матч IEM Atlanta намечен на завтра, 17 мая.
