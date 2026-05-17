Джеймс Кэмерон хочет снять «Аватара 4» и «Аватара 5» в два раза быстрее и гораздо дешевле

На подкасте The Empire Film гостем стал культовый режиссёр Джеймс Кэмерон. Он рассказал о производстве четвёртой и пятой частей франшизы «Аватар».

По словам постановщика, авторы собираются рассмотреть новые технологии, чтобы сделать процесс производства эффективнее. Кэмерон хочет сделать следующие части в два раза быстрее и за две трети от стоимости прошлых фильмов. Он также отметил, что создателям понадобиться около года, чтобы улучшить производство.

«Аватар 4» и «Аватар 5» всё ещё витают в воздухе. Мы собираемся рассмотреть некоторые новые технологии, чтобы попытаться сделать их более эффективно. Потому что они чудовищно дороги и занимают много времени. Я хочу сделать их за половину времени за две трети стоимости. Это моя метрика. И поэтому нам понадобится год или около того, чтобы разобраться, как это сделать.

Ранее Джеймс Кэмерон сообщал, что судьбы четвёртой и пятой частей «Аватара» зависят от сборов триквела. Лента «Пламя и пепел» заработала в прокате более $ 1,48 млрд, что оказалось худшим результатом в истории франшизы.

