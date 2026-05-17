Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал След Чикатило, Окко (2026): дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «След Чикатило»
Комментарии

21 мая стартует сериал «След Чикатило». События нового шоу по криминальной франшизе развернутся в начале нулевых на юге России, где на фоне мирной курортной жизни происходит серия жестоких убийств. В это же время Виталий с беременной женой Ириной отправляются в отпуск в Крым и сами попадают в лапы преступников, которыми оказываются члены «Банды Амазонок», возглавляемой некоей Оспой.

Всего в проект войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 9 июля.

Расписание выхода сериала «След Чикатило»

ЭпизодДата выхода
1-я серия21 мая
2-я серия28 мая
3-я серия4 июня
4-я серия11 июня
5-я серия18 июня
6-я серия25 июня
7-я серия2 июля
8-я серия9 июля
О другом популярном сериале:
Теннис, скандалы и амбиции: каким получился сериал «Первая ракетка»
Теннис, скандалы и амбиции: каким получился сериал «Первая ракетка»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android