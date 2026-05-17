Расписание выхода сериала «След Чикатило»
21 мая стартует сериал «След Чикатило». События нового шоу по криминальной франшизе развернутся в начале нулевых на юге России, где на фоне мирной курортной жизни происходит серия жестоких убийств. В это же время Виталий с беременной женой Ириной отправляются в отпуск в Крым и сами попадают в лапы преступников, которыми оказываются члены «Банды Амазонок», возглавляемой некоей Оспой.
Всего в проект войдёт восемь эпизодов — они будут выходить каждый четверг в онлайн-кинотеатре Okko. Премьера заключительного эпизода состоится 9 июля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|21 мая
|2-я серия
|28 мая
|3-я серия
|4 июня
|4-я серия
|11 июня
|5-я серия
|18 июня
|6-я серия
|25 июня
|7-я серия
|2 июля
|8-я серия
|9 июля
