Адам Драйвер сыграет в фильме Tomorrow Is a Drag от режиссёра «Манчестера у моря»

Издание Variety сообщило, что началась разработка фильма Tomorrow Is a Drag («Завтра — это скучно»). Дата выхода ленты от режиссёра оскароносной драмы «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана пока неизвестна.

Сюжет предстоящей картины держится в секрете. Главные роли исполнят Адам Драйвер («Звёздные войны») и Обри Плаза («Белый лотос»). В актёрском составе также задействованы Ванесса Кирби («Фантастическая четвёрка: Первые шаги») и Мэттью Бродерик («Кабельщик»).

Tomorrow Is a Drag станет первым полнометражным фильмом Кеннета Лонергана с момента выхода «Манчестера у моря» в 2016 году. За эту картину постановщик получил премию «Оскар» в категории «лучший сценарий». Награды также удостоился актёр Кейси Аффлек («Интерстеллар») за «лучшую мужскую роль».

