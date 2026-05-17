MOUZ заняла третье место на PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2
MOUZ разгромила magic в матче за третье место на PGL Astana 2026 по шутеру Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:2 на Mirage и 13:7 на Inferno.
Права на трансляцию гранд-финала PGL Astana 2026 в России принадлежат Okko.
Лучшим игроком серии стал Юстинас jL Лекавичус, который оформил 28 фрагов при 14 смертях с рейтингом 1,47. Напомним, игрок перешёл в состав MOUZ на правах аренды.
По итогам встречи MOUZ заняла третье место и заработала $ 96 тыс. Европейская magic, в свою очередь, занимает четвёртое место.
PGL Astana 2026 проходит с 11 по 17 мая. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.
