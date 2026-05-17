Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

MOUZ заняла третье место на PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

MOUZ заняла третье место на PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2
Комментарии

MOUZ разгромила magic в матче за третье место на PGL Astana 2026 по шутеру Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 2:0 — 13:2 на Mirage и 13:7 на Inferno.

Права на трансляцию гранд-финала PGL Astana 2026 в России принадлежат Okko.
CS 2. PGL Astana 2026 . За 3-е место
17 мая 2026, воскресенье. 11:00 МСК
magic
Окончен
0 : 2
MOUZ

Лучшим игроком серии стал Юстинас jL Лекавичус, который оформил 28 фрагов при 14 смертях с рейтингом 1,47. Напомним, игрок перешёл в состав MOUZ на правах аренды.

По итогам встречи MOUZ заняла третье место и заработала $ 96 тыс. Европейская magic, в свою очередь, занимает четвёртое место.

PGL Astana 2026 проходит с 11 по 17 мая. 16 команд сражаются за призовой фонд в размере $ 800 тыс.

Смотрим гранд-финал на «Чемпионате»
Гранд-финал PGL Astana 2026: Team Spirit против Team Falcons за $ 256 тыс. — LIVE
Live
Гранд-финал PGL Astana 2026: Team Spirit против Team Falcons за $ 256 тыс. — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android