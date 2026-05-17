Киану Ривз озвучит главную роль в мультфильме «Хидари» про самураев

Киану Ривз озвучит главную роль в мультфильме «Хидари» про самураев
Издание Variety сообщило, что в разработку запустили самурайский мультфильм «Хидари». Дата выхода анимационной картины пока неизвестна.

Лента выступит расширенной версией короткометражного мультфильма Масаси Кавамуры 2023 года. Он же выступит режиссёром предстоящего проекта. Главную роль озвучит звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз. Полнометражная картина будет выполнена в стиле покадровой анимации.

Действие «Хидари» разворачивается в Японии, в эпоху Эдо. Главным героем выступает легендарный ремесленник Хидари, которого предают его соратники, лишавшая его отца, невесты и правой руки. Мастер решает отомстить обидчикам и отправляется в кровавый путь.

Обзор «Мортал Комбат 2»: глупое, кровавое, но дико весёлое кино для фанатов
Обзор «Мортал Комбат 2»: глупое, кровавое, но дико весёлое кино для фанатов
