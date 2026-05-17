«Выложу его на чёртов YouTube»: звезда «Сумерек» Кристен Стюарт — о своём следующем фильме

Издание Variety взяло интервью у звезды серии фильмов «Сумерки » Кристен Стюарт. Она рассказала о своей следующей режиссёрской работе.

По словам актрисы, она не хочет снимать большие фильмы для Голливуда. Поэтому заработанные деньги со слдеующей ленты она планирует потратить на скромную картину. Свой новый проект Стюарт хочет снять максимлаьно быстро и выложить его на YouTube.

Моя цель — сделать что-то совершенно бесплатно со своими друзьями до конца года и выложить это на чёртов YouTube. И серьёзно, все деньги, которые мы заработаем на этом, я потрачу на свой следующий проект, и это будет иметь эффект домино. Я люблю Голливуд, люблю большие фильмы, но я не думаю, что у меня получится их снимать. Я хочу снимать странные вещи. И я совершенно не против делать это в каком-то изолированном, причудливом виде. Но я не хочу ждать пять лет, пока кто-нибудь даст мне $ 1 млн на создание чего-то. Я завтра же добьюсь успеха.

Первым режиссёрским проектом Кристен Стюарт стала драма «Хронология воды», вышедшая в мае 2025 года. Картина рассказывает о молодой пловчихе Лидии, выросшей среди насилия. Она получает грант на обучение в Техасе и отправляется в университет. Однако её мечты рушатся из-за травм детства. Тогда она решает обучиться литературе.