Режиссёр «Обсессии» снял новый хоррор со звездой «Во все тяжкие» Аароном Полом

Издание Variety взяло интервью у режиссёра хоррора «Обсессия» Карри Баркера. Он рассказал о своём следующем фильме.

По словам постановщика, он уже снял новый хоррор под названием Anything but Ghosts («Что угодно, кроме призраков»). Производство ленты завершилось в начале мая. Картина расскажет о двух мошенниках, которые ведут поддельный бизнес по охоте за приведениями. В один момент они действительно сталкиваются с нечто паранормальным.

Главную роль исполнил звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол. Вместе с ним в картине снялись

Брайс Даллас Ховард («Мир Юрского периода») и Вайолет Макгроу («Жизнь Чака»). Дата выхода проекта пока неизвестна.