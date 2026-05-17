Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Вам не стоит быть писателем». Сет Роген раскритиковал создание сценариев с помощью ИИ

«Вам не стоит быть писателем». Сет Роген раскритиковал создание сценариев с помощью ИИ
Комментарии

Издание Brut взяло интервью у знаменитого актёра и режиссёра Сета Рогена («Киностудия»). Он высказался об использовании ИИ при создании фильмов.

По словам артиста, он не понимает, зачем нужно использовать нейросети при написании сценариев. Роген отметил, если человек не может создать произведение самостоятельно, ему вообще не стоит заниматься кинопроизводством.

Не понимаю, для чего нужен ИИ. Каждый раз, когда вижу в соцсетях видео типа: «Голливуд сгорел», за этим следует самая глупая чушь, которую я когда-либо видел в своей жизни. И если ваш инстинкт подсказывает вам использовать ИИ, а не проходить через процесс создания сценария, вам не следует быть писателем. Потому что вы его на самом деле не пишете.

Тема использования искусственного интеллекта при создании фильмов вызвала разные реакции со стороны звёзд Голливуда. Так, против нейросетей выступили Брендан Фрейзер («Мумия»), Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), а также режиссёр Гильермо дель Торо («Франкенштейн»).

Что можно посмотреть в кино прямо сейчас:
Обзор «Мортал Комбат 2»: глупое, кровавое, но дико весёлое кино для фанатов
Обзор «Мортал Комбат 2»: глупое, кровавое, но дико весёлое кино для фанатов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android