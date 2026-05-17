«Вам не стоит быть писателем». Сет Роген раскритиковал создание сценариев с помощью ИИ

Издание Brut взяло интервью у знаменитого актёра и режиссёра Сета Рогена («Киностудия»). Он высказался об использовании ИИ при создании фильмов.

По словам артиста, он не понимает, зачем нужно использовать нейросети при написании сценариев. Роген отметил, если человек не может создать произведение самостоятельно, ему вообще не стоит заниматься кинопроизводством.

Не понимаю, для чего нужен ИИ. Каждый раз, когда вижу в соцсетях видео типа: «Голливуд сгорел», за этим следует самая глупая чушь, которую я когда-либо видел в своей жизни. И если ваш инстинкт подсказывает вам использовать ИИ, а не проходить через процесс создания сценария, вам не следует быть писателем. Потому что вы его на самом деле не пишете.

Тема использования искусственного интеллекта при создании фильмов вызвала разные реакции со стороны звёзд Голливуда. Так, против нейросетей выступили Брендан Фрейзер («Мумия»), Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»), а также режиссёр Гильермо дель Торо («Франкенштейн»).