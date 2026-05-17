Боевик «Нормал» с Бобом Оденкёрком выйдет в онлайн-кинотеатрах России 20 мая

Стала известна дата выхода фильма «Нормал» в российских онлайн-кинотеатрах. Боевик станет доступен для просмотра на сервисах Wink и Okko уже 20 мая. За день до этого картина появится на зарубежных стриминговых сервисах.

«Нормал» рассказывает о скромном человеке с непростым прошлым, который переезжает в маленький городок, чтобы занять там должность шерифа. Дело об ограблении банка неожиданно оборачивается чем-то более серьёзным.

Главную роль исполнил звезда сериала «Лучше звоните Солу» Боб Оденкёрк. Вместе с ним в проекте сыграли Лина Хиди («Игра престолов»), Генри Уинклер («Лучшее время года»), Брендан Флетчер («Выживший») и другие актёры. Режиссёром выступил Бен Уитли («Перестрелка»). Сценарий написали сам Боб Оденкёрк в соавторстве с Дереком Колстадом, одним из создателей «Джона Уика».

