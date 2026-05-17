Российская Team Spirit стала чемпионом PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2

Team Spirit разгромила Team Falcons в гранд-финале PGL Astana 2026 в Counter-Strike 2. Матч закончился со счётом 3:0 — 16:12 на Dust2, 13:7 на Mirage и 13:10 на Ancient.

CS 2. PGL Astana 2026 . Гранд-финал
17 мая 2026, воскресенье. 14:00 МСК
Team Falcons
Окончен
0 : 3
Team Spirit

Лучшим игроком серии стал Данил donk Крышковец, который за три карты набрал суммарно 62 килла при 46 смертях. Его рейтинг составил 1,52. Со стороны Falcons с положительным рейтингом вышел Максим kyousuke Лукин.

Благодаря победе Team Spirit заработала $ 256 тыс. Team Falcons же заняла второе место и получила $ 120 тыс., в то время как MOUZ заняла третье место и заработала $ 96 тыс.

PGL Astana 2026 проходил с 9 по 17 мая. 16 коллективов сражались за призовой фонд в размере $ 800 тыс.

Как прошёл гранд-финал
Team Spirit — чемпион! Как прошёл PGL Astana 2026 по CS 2
