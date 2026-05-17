Звезда «Мстителей» Марк Руффало озвучит главного героя в мультфильме Gatto от Pixar

Студия Pixar раскрыла подробности насчёт своего предстоящего мультфильма Gatto. Главного героя озвучит звезда серии фильмов «Мстители» Марк Руффало.

Будущая лента расскажет о чёрном коте по имени Неро. У него появился большой долг перед местным главарём кошачьей мафии, теперь ему предстоит выбраться из этой ситуации живым. Положение осложняется, когда кота против его воли приютила уличная художница Майя. Вместе они смогут помочь Неро найти его предназначение в жизни.

Gatto выйдет в мировом прокате летом 2027 года. Авторами картины выступят создатели мультфильма «Лука» — режиссёр Энрико Касароса и продюсер Андреа Уоррен. Действие Gatto будет также происходить в Италии, а именно — в городе Венеция.

