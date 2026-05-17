BadComedian выпустил обзор фильма «Уволить Жору» с Данилой Козловским

Знаменитый российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил новый ролик. В этот раз видео посвящено большому обзору фильма «Уволить Жору». Комедия вышла в феврале 2026 года, а главные роли в ней исполнили Данила Козловский («Легенда №17») и Михаил Галустян («Баба Яга спасает Новый год»).

Посмотреть ролик «РЖАКА С КОЗЛОВСКИМ И ГАЛУСТЯНОМ (Российская комедия в 2026 году)» от BadComedian можно на YouTube-канале BadComedian

В видео блогер в типичной для себя манере рассказывает про российский фильм. Баженов сравнивает ленту по стилю с другой картиной, в которой сыграл Данила Козловский — Духless. Автор также критикует юмор и сюжет проекта.

Ролик про «Уволить Жору» стал первым видео BadComedian в 2026 году. Предыдущей его работой на YouTube-канале стал обзор фильма «Ёлки 11».