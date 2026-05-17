Расписание финала IEM Atlanta 2026 в Counter-Strike 2

Сегодня, 17 мая, пройдёт гранд-финал Intel Extreme Masters Atlanta 2026 по шутеру Counter-Strike 2.

Права на трансляцию гранд-финала IEM Atlanta 2026 в России принадлежат Okko.

В этот день зрителей ждёт два матча. Один матч, за третье место, пройдёт в формате best-of-3 (до двух побед), а гранд-финал — в best-of-5 (до трёх побед). Победитель заработает $ 125 тыС.

Расписание IEM Atlanta 2026 на воскресенье, 17 мая

  • 18:00. BetBoom Team (Россия) — Legacy (Бразилия);
  • 20:15. Natus Vincere (Европа) — GamerLegion (Европа).

IEM Atlanta 2026 проходит с 11 по 17 мая. 16 коллективов сражаются за призовой фонд в размере $ 300 тыс.

