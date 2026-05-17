Расписание финала IEM Atlanta 2026 в Counter-Strike 2
Сегодня, 17 мая, пройдёт гранд-финал Intel Extreme Masters Atlanta 2026 по шутеру Counter-Strike 2.
Права на трансляцию гранд-финала IEM Atlanta 2026 в России принадлежат Okko.
В этот день зрителей ждёт два матча. Один матч, за третье место, пройдёт в формате best-of-3 (до двух побед), а гранд-финал — в best-of-5 (до трёх побед). Победитель заработает $ 125 тыС.
Расписание IEM Atlanta 2026 на воскресенье, 17 мая
- 18:00. BetBoom Team (Россия) — Legacy (Бразилия);
- 20:15. Natus Vincere (Европа) — GamerLegion (Европа).
IEM Atlanta 2026 проходит с 11 по 17 мая. 16 коллективов сражаются за призовой фонд в размере $ 300 тыс.
