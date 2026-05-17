Фильм «Мортал Комбат 2» собрал $ 100 млн — больше первой части

По итогам второго уикенда сборы фильма «Мортал Комбат 2» достигли $ 62,2 млн в США. Лента занимает четвёртую строчку в американских чартах, уступая картинам «Майкл», «Дьявол носит Prada 2» и «Обсессия».

В мировом прокате сборы продолжения экранизации файтинга превысили $ 101 млн. Таким образом, сиквел уже собрал больше чем первая часть за всё время проката с учётом того, что оригинал вышел в кинотеатрах и на стриминге одновременно. При этом бюджет «Мортал Комбат 2» составил $ 80 млн. Ленте необходимо дольше сохранять интерес зрителей, чтобы окупиться.

«Мортал Комбат 2» вышел в мировом прокате 7 мая. По сюжету сиквела чемпионы Земного царства вступают в схватку друг с другом, чтобы победить в кровавом турнире. В этот раз к ним присоединяется знаменитый Джонни Кейдж — актёр и превосходный боец, которого воплотил на экране звезда сериала «Пацаны» Карл Урбан. Вместе герои должны предотвратить тёмное правление Шао Кана раз и навсегда.