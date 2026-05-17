Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер финального эпизода «Пацанов» — премьера 20 мая

Тизер финального эпизода «Пацанов» — премьера 20 мая
Комментарии

Компания Amazon представила тизер заключительного эпизода сериала «Пацаны». Восьмая серия пятого сезона выйдет на стриминговом сервисе Prime Video уже 20 мая.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Amazon.

В финале «Пацанов» главным героям предстоит раз и навсегда победить Хоумлендера и остановить тиранию супергероев. После выхода заключительного эпизода по вселенной шоу выпустят другой сериал под названием «Восхождение Vought» — приквел про Солдатика с Дженсеном Эклсом в главной роли. Проект выйдет в 2027 году.

Пятый сезон стартовал на стриминговом сервисе Prime Video 8 апреля. Главные роли вновь сыграли Джек Куэйд («Компаньон»), Карл Урбан («Стартрек: Возмездие»), Энтони Старр («Банши») и другие актёры. Шоураннером сериала выступает Эрик Крипке — автор знаменитого проекта «Сверхъестественное».

Как начался пятый сезон «Пацанов»:
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Финал без тормозов: пятый сезон «Пацанов» разрывает с первых минут
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android