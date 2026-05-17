Фильм «Дьявол носит Prada 2» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй собрал более $ 500 млн

По итогам третьих выходных сборы фильма «Дьявол носит Prada 2» достигли $ 175,9 млн в США. Картина занимает второе место среди лидеров проката, уступая только биографической ленте «Майкл».

По всему миру сиквел культового фильма 2006 года заработал $ 546 млн. Лента окупилась ещё по итогам второго уикенда, сейчас приносит прибыль своим авторам. Ранее аналитики сообщали, что «Дьявол носит Prada 2» соберёт в общем $ 750 млн. Такой результат станет большим успехом для компании 20th Century Fox.

«Дьявол носит Prada 2» вышел в мировом прокате 1 мая. Лента рассказывает о Миранде Пристли, которая пытается предотвратить закрытие журнала «Подиум». Для этого она заручается поддержкой своей бывшей ассистентки Эмили. Главные роли вновь исполнили Мэрил Стрип («Крамер против Крамера»), Энн Хэтэуэй («Интерстеллар»), Эмили Блант («Оппенгеймер») и Стэнли Туччи («Конклав»).

20 лет спустя: каким получился «Дьявол носит Prada 2»
