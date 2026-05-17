Фильмы «Мортал Комбат 2» и «Дьявол носит Prada 2» утекли в Сеть с русской озвучкой

В середине мая в интернете появились качественные цифровые копии фильмов «Мортал Комбат 2» и «Дьявол носит Prada 2». Обе картины Warner Bros. утекли в Сеть с русской озвучкой в формате DCPRip — это конвертированная копия фильма, предназначенная для показа в кинотеатрах.

Интересно, что обе картины ещё не вышли в цифровом формате — это должно произойти примерно в начале июня. При этом копии фильмов опубликовали именно с русской кинотеатральной озвучкой в высоком качестве, это редкая ситуация для проката в последние годы.

Пока неясно, с чем связана утечка обоих фильмов до релиза в цифровых сервисах. Ранее подобная ситуация произошла с лентой «Проект «Конец света» — фантастика с Райаном Гослингом оказалась в Сети за месяц до релиза в онлайне.