Natus Vincere стала чемпионом IEM Atlanta 2026 по Counter-Strike 2

Natus Vincere разгромила GamerLegion и стала чемпионом Intel Extreme Masters Atlanta 2026 по шутеру Counter-Strike 2. Матч закончился 3:0 — 13:3 на Mirage, 13:9 на Anubis и 16:13 на Nuke.

CS 2. Intel Extreme Masters Atlanta 2026 . Гранд-финал
17 мая 2026, воскресенье. 21:15 МСК
Natus Vincere
Окончен
3 : 0
GamerLegion

Лучшим игроком турнира стал Игорь w0nderful Жданов, который отыграл на рейтинг 1,31. Для него это первая награда в карьере — он также стал десятым игроком NAVI, который получил медаль MVP.

Благодаря победе Natus Vincere заработала $ 125 тысяч, а GamerLegion заняла второе место и получила $ 50 тысяч. Российская BetBoom Team заняла четвёртое место.

IEM Atlanta 2026 прошла с 11 по 17 мая в в Атланте, США. 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 300 тысяч.

