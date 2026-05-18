Педро Паскаль рассказал об отличных отношениях с Джоном Фавро, создателем «Мандалорца»

Педро Паскаль, исполнитель роли Мандалорца, в недавнем интервью рассказал о своих взаимоотношениях с Джоном Фавро, создателем сериала и режиссёром картины «Мандалорец и Грогу».

По словам Паскаля, он ощущает, что с Джоном у Мандалорца будет светлое будущее.

Я так легко поддаюсь руководству от Джона, и это было так с самого начала. Я просто чувствую, что нахожусь в таких надёжных руках».

Лента расскажет о новых приключениях Дина Джарина и малыша Грогу. Помимо Педро Паскаля, в ленте также появятся Сигурни Уивер (сыграет лидера Новой Республики) и звезда сериала «Медведь» Джереми Аллен Уайт — он озвучит Ротту, сына знаменитого Джаббы Хатта.

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая. Картина станет первым полнометражным фильмом по «Звёздным войнам» с 2019 года, со времён выхода «Скайуокер. Восход».