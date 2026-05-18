Зелёного гоблина в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми мог сыграть Николас Кейдж

Николас Кейдж в интервью People рассказал, что он мог получить роль Зелёного гоблина в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми. Актёр отказался, а роль досталась Уиллему Дефо, который блестяще сыграл злодея — это признали и критики, и обычные рядовые зрители.

По словам Кейджа, он не решился играть персонажа в картине, поскольку в тот момент, видимо, были другие приоритеты в карьере. В детали Кейдж вдаваться не стал.

В то время для меня это был правильный выбор.

Каким бы мог получиться Зелёный гоблин в исполнении Николаса Кейджа, мы уже вряд ли увидим, хотя что-то подобное наверняка можно посмотреть с помощью нейросетей.