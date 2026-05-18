GTA 6 по-прежнему планируют выпустить 19 ноября этого года

Глава Take-Two Штраус Зельник рассказал, что Rocsktar всё ещё планирует выпустить GTA 6 в указанную дату, то есть 19 ноября 2026 года. Перенос маловероятен, но не стоит забывать, что он вполне возможен, если разработчикам понадобится дополнительное время.

По слухам, предзаказы экшена должны открыть сегодня. Когда именно это произойдёт и произойдёт ли вообще, сказать трудно. Пока остаётся только ждать. Ранее Зельник говорил, что рекламная кампания новой GTA стартует летом. Никаких более точных сроков он не назвал.

Релиз GTA 6 состоится сперва на PS5 и Xbox Series. Потом игру выпустят на ПК, но, когда именно это произойдёт, сказать трудно.