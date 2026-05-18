«Воплощение Сатаны»: Ларс Айдингер — о Брейниаке в продолжении «Супермена»

Актёр Ларс Айдингер, который сыграет Брейниака в продолжении «Супермена», рассказал, что воспринимает персонажа как воплощение Сатаны.

Брейниак описывается как воплощение Сатаны. Я нахожу это почти шекспировским. Король, шут — для меня здесь столько параллелей.

В сиквеле главному герою придётся объединиться с Лексом Лютором, чтобы противостоять инопланетянину Брейниаку. До этого выйдут два проекта, которые связаны с киновселенной DC, — сериал «Фонари» и лента «Супергёрл». К роли Человека из стали, само собой, вернётся Дэвид Коренсвет, а Лоис Лейн вновь сыграет Рэйчел Броснахэн.

Премьера фильма «Супермен: Человек завтрашнего дня» в мировом прокате состоится 9 июля 2027 года.