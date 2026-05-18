Николас Кейдж предложил снять «Паука-Нуара» в цветном формате ради современных зрителей

Николас Кейдж в недавнем интервью поговорил про формат сериала «Паук-Нуар». Как оказалось, именно актёр настоял на том, чтобы шоу выпустили в цветном стиле, а не только чёрно-белом.

По мнению Кейджа, современная аудитория не привыкла в чёрно-белым фильмам и сериалам, поэтому им легче будет воспринимать более привычный формат.

Хотелось бы, чтобы зрители посмотрели в цвете, потом вернулись и пересмотрели всё в чёрно-белом формате. А после у них появилось бы желание познакомиться с этим стилем ближе и открыть себе всё классическое американское кино.

«Паук-Нуар» выйдет на стриминговом сервисе Prime Video целиком 27 мая. Главные роли, помимо Кейджа, исполнили Брендан Глисон («Залечь на дно в Брюгге»), Эндрю Колдуэлл («Как я встретил вашу маму») и Ламорн Моррис («Рождественские хроники»).

