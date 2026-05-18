Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Режиссёр «Закулисья реальности» рассказал, как создавал локации для фильма

Режиссёр «Закулисья реальности» рассказал, как создавал локации для фильма
Комментарии

Кей Парсонс, режиссёр «Закулисья реальности», рассказал, как создавал локации для фильма. По его словам, ленты он спроектировал в Blender. Такой же подход постановщик использовал и для своего веб-сериала по The Backrooms.

Это было сплошное удовольствие. Видеть, как то, чем я занимался всю жизнь, превращается в нечто большее, — удивительно.

«Закулисье реальности» адаптирует знаменитую интернет-крипипасту о лиминальном пространстве. Согласно мифу, в этот лабиринт пустых офисных помещений можно попасть абсолютно случайно и долго блуждать, встречая различных существ и слушая гул люминесцентных ламп.

Главные роли сыграли Чиветель Эджиофор, Ренате Реинсве и Финн Беннетт. Премьера ленты в России состоится 4 июня.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android