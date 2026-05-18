Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют в новом фильме режиссёра «Бруталиста»

По данным Variety, Кейт Бланшетт и Селена Гомес сыграют в новом фильме Брэйди Корбе, режиссёра «Бруталиста». Сперва об этом проговорились на Каннском кинофестивале, а потом информацию подтвердили источники журналистов.

Подробности сюжета пока безымянного фильма держатся в секрете, хотя в интервью Корбет говорил, что хотел снять фильм с рейтингом «18+», действие которого происходит в 1970-х годах.

Действие фильма охватывает период с XIX века до наших дней, но основное внимание сосредоточено на 1970-х. Фильм бросает вызов всем жанрам.

Ранее говорилось, что лента получило рабочее название The Origin of the World («Происхождение мира»), а в актёрский состав вошёл Майкл Фассбендер.