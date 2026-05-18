Появились первые кадры драмеди «Паша» с Аскаром Ильясовым и Ириной Горбачёвой

«Амедиатека» представил первые кадры сериала «Паша». Это будет комедийно-драматическое шоу, в котором сыграли Аскар Ильясов, Ирина Горбачёва, Татьяна Догилева, Сергей Соцердотский, Михаил Тарабукин, Надежда Лумпова и другие.

Дебютные кадры «Паши»

Фото: «Амедиатека»

Москвич Паша Белов не нашел себя к 32 годам, работает настройщиком пианино и всё ещё живет с мамой. Но из-за знакомства с неудавшейся актрисой Женей и вынужденного переезда к другу он меняет взгляд на жизнь.

Сериал выйдет на «Амедиатеке» в июле, точную дату назовут позже. Режиссёрами и авторами сценария сериала стали Антон Коломеец («Свет», «Чики») и Евгения Тамахина («Аномальное поведение»).