Вышел тизер исторической драмы «Королева Анна» — премьера в феврале 2027 года

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила дебютный тизер фильма «Королева Анна». Премьера исторической драмы состоится 11 февраля 2027 года в кинотеатрах России.

События будущей ленты развернутся в XI веке. Дочь Ярослава Мудрого по имени Анна выдают в жёны королю франков. Сопровождать княжну в путешествии через Европу отправляется воин Остромир, но по пути они неожиданно влюбляются друг в друга.

Главные роли в фильме сыграли Сергей Безруков («Плевако»), Екатерина Воронина («Мужу привет») и Виктор Добронравов («Евгений Онегин»). Режиссёром выступил Алексей Сидоров («Чемпион мира»).