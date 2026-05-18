Фильм ужасов «Обсессия» стартовал с $ 20 млн — хоррор уже окупился

Фильм ужасов «Обсессия» стартовал с $ 20 млн — хоррор уже окупился
По итогам первого уикенда сборы фильма «Обсессия» превысили $ 21 млн. Значительная часть кассы пришлась на США — только в домашнем регионе лента собрала $ 16 млн. Официальная премьера ленты в России состоится уже 21 мая.

Таким образом, лента режиссёра и YouTube-блогера Карри Баркера уже окупилась. На производство фильма ушёл скромный $ 1 млн, после чего права на показ картины приобрела компания Focus Features. Фильм также получает очень высокие отзывы от зрителей, которые оценили ленту на уровне «Орудий» и «Молчания ягнят».

«Обсессия» рассказывает историю Беара, который безответно влюблён в красавицу Ники. Однажды он находит странную безделушку — волшебную палочку, которая исполняет самое заветное желание. Беар загадывает, чтобы Ники любила его больше всех на свете. К его несчастью, девушка становится им одержима, а её знаки внимания становятся всё более пугающими.

Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
