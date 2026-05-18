Иран потребует от Google и Amazon плату за интернет-кабели в Ормузском проливе

Правительство Ирана планирует взимать плату с крупнейших мировых технологических компаний за использование подводных интернет-кабелей под Ормузским проливом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на военный департамент страны.

Так, Тегеран планирует требовать плату от Google, Apple, Amazon, Microsoft и других технологических гигантов за использование интернет-кабелей, проходящих через территорию страны. При этом за обслуживание будут отвечать иранские фирмы. Пока неясно, как именно власти Ирана смогут договориться с корпорациями, даже если они будут согласны, — всему виной санкции со стороны США.

Сейчас через Иран проходит несколько крупных межконтинентальных подводных кабелей, которые используются в работе мировых банков, популярных сайтов, нейросетей, стримингов и других интернет-сервисов. При этом, по данным TeleGeography, в Иране преувеличивают важность местных подводных кабелей — их трафик в 2025 году составил менее 1% от мировой общей пропускной способности.

