Начались съёмки шпионского сериала «Югославия» от авторов «Ландышей»

Онлайн-кинотеатр Wink объявил о старте производства масштабного сериала «Югославия». Новый проект от авторов «Ландышей» уже начали снимать в Москве и Подмосковье, премьера шоу должна состояться до конца 2026 года на стриминге и телеканале НТВ.

«Югославия» — масштабный шпионский триллер о событиях, изменивших мир конца XX века. Шоу расскажет о событиях в Белграде, Брюсселе, Косове и Москве в 1990-х годах. В центре сюжета окажутся секретные переговоры мировых лидеров, спецоперации и предательства, за которыми стоит судьба и Югославии, и России.

Главные роли в проекте сыграют Василий Копейкин («Август»), Ника Здорик («Ландыши») и Юрий Чурсин («Хоккейные папы»). Режиссёром выступит Михаил Морсков («Моя собака — космонавт»).