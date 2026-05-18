Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

По «Крёстному отцу» выпустят новую книгу — она расскажет про дочь Вито Корлеоне

По «Крёстному отцу» выпустят новую книгу — она расскажет про дочь Вито Корлеоне
Комментарии

Книжное издательство Random House объявило о выпуске новой книги по вселенной «Крёстного отца». Новая книга под названием «Конни» выйдет в 2027 году, автором выступит писательница Адриана Триджиани.

Будущая книга расскажет историю Конни Корлеоне, единственной дочери Вито и Кармелы Корлеоне. Её события развернутся уже после финала культовой трилогии «Крёстный отец» и оригинальных романов Марио Пьюзо. Лента будет посвящена преступному пути Конни в мафиозных кругах Нью-Йорка.

«Конни» — это роман о том, как женщина старается прокладывать свой путь в мире, который уже определил для себя, кто она такая, на что она способна и как с ней следует обращаться. Люди недооценивали дона Вито Корлеоне и Майкла Корлеоне — то же самое произойдёт и с Конни Корлеоне.

Выход будущей книги по «Крёстному отцу» состоится осенью 2027 года. Пока неясно, получит ли она экранизацию, — ранее фильмы по романам Марио Пьюзо экранизировал постановщик Фрэнсис Форд Коппола.

Материалы по теме
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Обзор «Обсессии»: почему хоррор в одной комнате за копейки вжимает в кресло
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android