По «Крёстному отцу» выпустят новую книгу — она расскажет про дочь Вито Корлеоне

Книжное издательство Random House объявило о выпуске новой книги по вселенной «Крёстного отца». Новая книга под названием «Конни» выйдет в 2027 году, автором выступит писательница Адриана Триджиани.

Будущая книга расскажет историю Конни Корлеоне, единственной дочери Вито и Кармелы Корлеоне. Её события развернутся уже после финала культовой трилогии «Крёстный отец» и оригинальных романов Марио Пьюзо. Лента будет посвящена преступному пути Конни в мафиозных кругах Нью-Йорка.

«Конни» — это роман о том, как женщина старается прокладывать свой путь в мире, который уже определил для себя, кто она такая, на что она способна и как с ней следует обращаться. Люди недооценивали дона Вито Корлеоне и Майкла Корлеоне — то же самое произойдёт и с Конни Корлеоне.