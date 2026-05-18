Вышел трейлер хоррора «Кассандра» по мифологии Кыргызстана — премьера 11 июня

Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила дебютный тизер фильма «Кассандра». Триллер из Кыргызстана выйдет в кинотеатрах России уже 11 июня .

Сюжет ленты расскажет историю молодой девушки, которая переживает тяжёлую утрату. Каждую ночь она просыпается всё более измождённой, словно кто-то забирает у неё силы. В поисках спасения героиня отправляется к провидице, живущей высоко в горах, и узнаёт, что стала жертвой Албарсты – древнего злого духа, приходящего к тем, кто сломлен горем и не способен отпустить своё прошлое. Он принимает облик самого большого страха человека и постепенно разрушает его изнутри.

Главные роли в фильме сыграли Енлик Айымгазы, Кулайым Каныметова и Айнура Качкынбек-кызы. Режиссёром выступил Бекзат Пирматов.