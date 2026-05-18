В России обвалились продажи отечественных ноутбуков Fplus
Продажи российских ноутбуков в 2025 году упали почти в три раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отечественного производителя техники Fplus.

Так, в 2025 году было продано 140 000-160 000 ноутбуков российского производства на сумму 8-9,5 млрд рублей — это примерно 5,5% от общего оборота ноутбуков в стране. Это сразу на 65% хуже результата позапрошлого года, когда тираж составил 450 тысяч отечественных гаджетов. В Fplus связывают ситуацию с мощной конкуренцией со стороны китайских производителей и западных брендов, включая ноутбуки MacBook компании Apple.

Интересно, что с 27 мая в России вступает запрет на ввоз по параллельному импорту ноутбуков зарубежных производителей, включая Asus, Acer, Samsung, HP, Toshiba и других компаний. В Минпромторге надеются, что подобная мера повысит спрос на российские решения.

