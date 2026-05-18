Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер фильма «Её личный ад» от режиссёра «Драйва» — лента выйдет в России

Тизер фильма «Её личный ад» от режиссёра «Драйва» — лента выйдет в России
Комментарии

Кинокомпания Neon представила дебютный тизер фильма «Её личный ад». Новая работа Николаса Виндинга Рефна выйдет в мировых кинотеатрах 24 июля, после чего официально доберётся и до России.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Будущая лента расскажет историю футуристического мегаполиса, который однажды поглощает таинственный туман и освобождает некую смертоносную сущность. Тем временем обеспокоенная молодая женщина ищет своего отца: однажды она связывается с американским солдатом и пытается спасти свою дочь из ада.

Главные роли в фильме сыграли Софи Тэтчер («Шершни») и Чарльз Мелтон («Под огнём»). Режиссёром выступил Николас Виндинга Рефн («Драйв»), для которого это будет первая лента за 10 лет.

Материалы по теме
«Следствие ведут овечки»: как глупое название скрывает один из самых трогательных фильмов
«Следствие ведут овечки»: как глупое название скрывает один из самых трогательных фильмов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android