Тизер фильма «Её личный ад» от режиссёра «Драйва» — лента выйдет в России

Кинокомпания Neon представила дебютный тизер фильма «Её личный ад». Новая работа Николаса Виндинга Рефна выйдет в мировых кинотеатрах 24 июля , после чего официально доберётся и до России.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

Будущая лента расскажет историю футуристического мегаполиса, который однажды поглощает таинственный туман и освобождает некую смертоносную сущность. Тем временем обеспокоенная молодая женщина ищет своего отца: однажды она связывается с американским солдатом и пытается спасти свою дочь из ада.

Главные роли в фильме сыграли Софи Тэтчер («Шершни») и Чарльз Мелтон («Под огнём»). Режиссёром выступил Николас Виндинга Рефн («Драйв»), для которого это будет первая лента за 10 лет.