Сериал Рик и Морти, 9-й сезон (2026) — дата выхода всех серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода девятого сезона мультсериала «Рик и Морти»
Уже 24 мая (ранним утром 25-го в России) состоится премьера девятого сезона мультсериала «Рик и Морти». Продолжение расскажет о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках невероятных приключений.

В девятый сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам Adult Swim и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 27 июля.

ЭпизодДата выхода
1-я серия25 мая
2-я серия1 июня
3-я серия8 июня
4-я серия15 июня
5-я серия22 июня
6-я серия29 июня
7-я серия6 июля
8-я серия13 июля
9-я серия20 июля
10-я серия27 июля
