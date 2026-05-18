Расписание выхода девятого сезона мультсериала «Рик и Морти»
Уже 24 мая (ранним утром 25-го в России) состоится премьера девятого сезона мультсериала «Рик и Морти». Продолжение расскажет о новых похождениях безбашенного учёного Рика и его внука-подростка Морти, которые отправляются в параллельные миры в поисках невероятных приключений.
В девятый сезон вновь войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по понедельникам Adult Swim и в онлайн-кинотеатре Hulu. Финал состоится 27 июля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|25 мая
|2-я серия
|1 июня
|3-я серия
|8 июня
|4-я серия
|15 июня
|5-я серия
|22 июня
|6-я серия
|29 июня
|7-я серия
|6 июля
|8-я серия
|13 июля
|9-я серия
|20 июля
|10-я серия
|27 июля
