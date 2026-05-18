Вышел большой тизер сериала «Фонари» в духе «Настоящего детектива» — старт 17 августа

Компания HBO представила большой тизер сериала «Фонари». Супергеройское шоу в духе «Настоящего детектива» стартует уже 17 августа в сервисе HBO Max.

Шоу расскажет о двух супергероях из корпуса Зелёных фонарей во вселенной DC, расследующих некое убийство в США. Действие сериала развернётся в двух временны́х линиях, а сам проект по духу будет напоминать знаменитый «Настоящий детектив».

Главные роли в «Фонарях» исполнили Кайл Чендлер («Волк с Уолл-стрит»), Аарон Пьер («Гений») и Нэйтан Филлион («Супермен»). Производством сериала занимаются знаковые для индустрии люди: Том Кинг (сценарист комиксов DC), Крис Манди («Озарк») и Дэймон Линделоф («Хранители», «Остаться в живых», «Оставленные»).