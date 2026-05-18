Трейлер семейного фильма «Мальчик и лис» — премьера в России 18 июня

Кинокомпания «Пионер» представила большой трейлер фильма «Мальчик и лис». Французская картина выйдет в кинотеатрах России уже 18 июня.

По сюжету фильма песчаная буря разлучает маленького Хадару с семьёй, и он остается один в пустыне. Его неожиданным другом становится быстрый и смелый лис. Вместе они учатся выживать среди песков, находят еду, спасаются от опасностей и становятся неразлучны. Но однажды в этот мир приходят люди — и Хадаре предстоит сделать выбор: вернуться домой или остаться с теми, кто стал его настоящей семьёй.

Режиссёром ленты выступил Жиль де Мэтр, постановщик «Эллы и чёрного ягуара». Главные роли в фильме сыграли Наэль Трэн, Нахиль Буаззауи и Зайн Секкат.