Подписка PS Plus Essential подорожает в Индии и Турции

Компания Sony объявила о повышении цен на подписку PlayStation Plus. Уже с 20 мая стоимость базового тарифа PS Plus Essential вырастет примерно на $ 1 — до $ 11 (было $ 10) за месяц и до $ 28 (было $ 25) за три месяца.

Ситуация затронет только новых подписчиков PS Plus, однако в Индии и Турции она коснётся и текущих пользователей. Это особенно актуально для россиян, которые часто пользуются услугами именно этих регионов после приостановки работы магазина PS Store в России.

PS Plus Essential — базовая подписка для консолей PlayStation 4 и PlayStation 5. Она предоставляет доступ к мультиплееру, ежемесячным подборкам игр и различным скидкам на распродажах и фестивалях.